Miri Brock lança 'Vontade', single pop-reggae que celebra o amor e o verão

Nesta quarta-feira, 27, a cantora e compositora Miri Brock lança “Vontade”, primeiro de três singles que antecedem o álbum "Perfume de Fruta no Ar", previsto para o final de outubro.

Produzida pelos pernambucanos Barro e Guilherme de Assis, indicados ao Grammy Latino, a faixa combina pop e reggae em uma sonoridade tropical, leve e envolvente, com atmosfera de mar, calor e paixão. No mesmo horário, a artista disponibiliza o visualizer da faixa em seu canal no YouTube.

“Vontade” nasceu de uma paixão intensa e correspondida. Segundo Miri, “foi daquele tipo de amor em que a pessoa vira as costas e você já sente saudade. Essa foi a primeira frase que veio na cabeça, e a música começou ali”.

O refrão surgiu dias depois de forma espontânea, e a busca por traduzir musicalmente esse sentimento levou à escolha dos produtores, conhecidos por sua sensibilidade e pela sonoridade solar que caracteriza o trabalho. “Essa paixão aconteceu muito na praia, em viagens. Eu queria que a música tivesse esse cheiro de mar, de verão”, completa.

A faixa marca também uma virada no discurso lírico da artista. Se antes o amor era retratado como ausência, busca e frustração, agora aparece como presença e plenitude. “É um amor fácil, fluido, gostoso. Quis mostrar que o amor pode ser simples e ainda assim arrebatador”, afirma Miri. Essa mudança reflete um amadurecimento pessoal e artístico que se estende por todo o novo álbum.

Com “Vontade”, Miri Brock reafirma sua identidade como artista pop brasileira em expansão, cada vez mais conectada com suas referências e com o público. “Estou mais afiada na escrita, mais apropriada de quem sou e do que quero mostrar”, conclui. A canção convida o ouvinte a sentir tudo isso — de preferência, com o pé na areia.