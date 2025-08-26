Astrólogo Val Couto recusa convite para Reality Show e deixa mistério no ar

O astrólogo e tarólogo das estrelas, Val Couto, voltou a movimentar os bastidores da TV após informações de que teria recebido uma proposta “muito boa” para participar de um Reality Show nacional.

Durante uma transmissão ao vivo em um supermercado de Arapongas (PR), Val falou sobre o assunto de forma descontraída e divertida:

"Imagina eu, que gosto de tudo isso aqui, ficar preso dentro de um Reality Show por 90 dias... eu surto!"

A declaração arrancou risadas dos seguidores, mas também deixou no ar uma grande curiosidade. Afinal, se a proposta era tão interessante, o que teria levado o astrólogo a recusar?

Conhecido por suas previsões certeiras e pela agenda disputada entre celebridades, Val preferiu não revelar detalhes sobre a negociação, mas sua resposta espirituosa já foi suficiente para movimentar os comentários nas redes.

Se desta vez ele disse “não”, os fãs seguem se perguntando: será que no futuro o vidente das estrelas toparia encarar o desafio de um confinamento e mostrar todo seu carisma diante das câmeras?