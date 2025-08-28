Após sucesso no carnaval do Nordeste, Banda Obsessão chega a Brasília

A energia contagiante da Banda Obsessão, que conquistou multidões nos principais blocos de Carnaval do Nordeste, desembarca em Brasília para uma série de apresentações exclusivas. O grupo promete levar para o público da capital federal toda a vibração, irreverência e swing característicos de seus shows, que já se tornaram marca registrada nos circuitos festivos mais concorridos do país.

Com um repertório que mistura grandes sucessos do axé, pagode e hits que animam as maiores micaretas do Brasil, a Banda Obsessão traz em sua bagagem apresentações memoráveis em estados como Bahia, Pernambuco e Paraíba, onde arrastou milhares de foliões em blocos tradicionais. Agora, a expectativa é repetir o mesmo sucesso em Brasília, oferecendo ao público uma verdadeira imersão no clima carnavalesco nordestino.

“Brasília sempre nos recebe de braços abertos e, dessa vez, queremos retribuir com um show ainda mais especial. Vamos entregar uma experiência única, com muito ritmo, dança e alegria, do jeito que só a Obsessão sabe fazer”, destaca o vocalista Thiago Bruno.

As apresentações exclusivas serão realizadas em casas de shows e eventos selecionados da capital, criando uma oportunidade inédita para os brasilienses viverem de perto a intensidade e a musicalidade da Banda Obsessão. Os detalhes da programação, datas e pontos de venda de ingressos serão divulgados em breve nas redes sociais oficiais do grupo.

Com essa temporada na capital federal, a Banda Obsessão reforça seu status como uma das principais atrações do cenário de música festiva do Brasil, unindo carisma, repertório vibrante e a energia inconfundível do Carnaval nordestino.