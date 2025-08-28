Quem é Alex Mapeli, influencer que atingiu a fama aos 15 anos? - (crédito: Reprodução/Instagram)

Alex Mapeli iniciou a carreira como modelo internacional e, ao longo dos anos, consolidou-se também como empresário da moda e criador de conteúdo. Atualmente, soma 8,1 milhões de seguidores no Instagram, 10,7 milhões no TikTok e 4,4 milhões de inscritos no YouTube, onde ultrapassa 2 bilhões de visualizações.

Aos 15 anos, tornou-se um dos primeiros brasileiros a se destacar na rede social, ganhando visibilidade por meio de fotos e conteúdos ligados a estilo e comportamento. Em 2023, lançou a marca de roupas "No Type", inspirada em referências de viagens e experiências pessoais.

Vida pessoal

Alex é casado desde abril de 2024 com a influenciadora Flávia Charallo, com quem mantém relacionamento há quase dez anos. O casal compartilha momentos de viagens internacionais e também trabalha junto na criação de conteúdo.

Planos futuros

Entre os próximos objetivos, estão a expansão da marca, novos projetos no ambiente digital e a formação de uma família.