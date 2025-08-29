Destaque em 'Dona de Mim', Elis Cabral atinge marca de 300 mil seguidores

Aos apenas 7 anos de idade, Elis Cabral já é um fenômeno dentro e fora da TV. Estreante na televisão, a atriz mirim vem chamando atenção do público em “Dona de Mim”, novela das 19h da Globo, onde interpreta Sofia, a herdeira da família Boaz. Seu sucesso reflete também nas redes sociais: a jovem ultrapassou recentemente a marca de 300 mil seguidores, alcançando números impressionantes para sua idade.

Na trama, Sofia começou como uma criança serelepe, cheia de traquinagens e marcada pela teimosia típica da infância. Mas, ao longo da história, a personagem passou a viver uma evolução emocionante: primeiro, ao encontrar afeto na relação com a babá, e agora ao enfrentar uma grande virada em sua vida.

Acostumada a um ambiente de luxo, a menina passará a estudar em uma escola pública, encarando um novo contexto social e desafios que prometem mexer com seu destino.

Recentemente, Elis Cabral também foi destaque em reportagem do "Fantástico", da TV Globo, reforçando seu talento e o impacto que vem causando como atriz mirim.

Carismática e madura diante das câmeras, Elis Cabral vem conquistando não apenas o público, mas também elogios de profissionais do meio. Ao lado de nomes consagrados como Tony Ramos e Clara Moneke, a atriz mirim brilha em uma trama que tem como um de seus pontos altos justamente a jornada de transformação de Sofia.