Com participações especiais, Fred Arrais apresenta 'Live in SP' ao público

O cantor e compositor Fred Arrais está celebrando uma nova fase da carreira com o lançamento de “Live in SP”, projeto gravado no Dissenso Studio, em São Paulo — espaço que já recebeu artistas como Criolo, Marcelo D2, Leonardo Gonçalves e Preta Gil. O EP reúne sete faixas autorais e reflete a paixão do músico por jazz, fusion, rock e música instrumental.

A ideia surgiu em 2024, quando Fred completou 40 anos e já somava 22 anos de estrada.

“Eu sempre quis ter condições técnicas e financeiras para investir em um projeto desse nível. No começo do ano liguei para o Cacau Santos, contei a ideia e ele topou na hora. Depois reunimos os músicos, montamos a banda e reservamos uma semana em São Paulo. Foi um desafio enorme e, ao mesmo tempo, a realização de um sonho”, conta o artista, que também assina a produção.

O time escolhido para a gravação inclui Cacau Santos (guitarra), Júnior Braguinha (baixo), Alexandre Fininho (bateria), Fellipe Fernandes (piano), Danilo Sinna (sax), Jorginho Trumpete (Natiruts) e Feldman Oliveira (trombone, Orquestra Jazz Sinfônica Brasil).

“Esses músicos são fora de série, verdadeiros gênios. Além da técnica impressionante, são pessoas incríveis. Estar ao lado deles foi um presente de Deus”, destaca Fred.

Como prévia do trabalho, já está disponível a releitura de “Que o Nosso Som Acenda a Luz”, lançada originalmente em 2016 no álbum Voltar ao Caminho. A nova versão ganhou arranjos expandidos, jam session de metais e um riff inédito, trazendo uma energia que mistura rock, blues e jazz. O single também ganhou clipe dirigido por Gideão Cardoso Morais, no YouTube.

O EP completo será lançado em breve e contará ainda com as participações de João Alexandre e do casal Léo Brandão e Julliany Souza.

“Esse projeto está fora da caixa do que tem sido feito no gospel. Ele abraça a diversidade musical de hoje, mas também apresenta algo novo e fresco”, conclui Fred.