Francis Helena Cozta celebra 40 anos com agenda lotada e protagonismo em áreas da arte

Conhecida nacionalmente como a romântica Cris, da novela Chiquititas nos anos 1990, Francis Helena Cozta chega aos 40 anos em plena efervescência criativa. Multiartista, ela transita por diferentes linguagens da arte e da comunicação, reunindo formações em publicidade, jornalismo digital, cinema e ballet clássico, além de uma trajetória consistente no teatro e no audiovisual. Essa bagagem hoje se traduz em um trabalho múltiplo e cada vez mais reconhecido também na direção.

“A arte nunca foi, para mim, um caminho único. Sempre a enxerguei como um todo. Não consigo estar em uma única função sem pensar nas outras ao mesmo tempo. Essa visão macro é o que me mantém viva como artista”, resume.

Ano intenso

Em 2025, Francis vive uma verdadeira maratona artística. No cinema, filmou em Uberlândia o longa Voragem, de Flávio Cittön, que aborda o uso ilegal de agrotóxicos e seus impactos na saúde mental. Também protagoniza o curta Eu... Léo, de Ricardo Cioni Garcia, no papel de uma mãe que descobre novas formas de comunicação ao lado do filho autista, em meio a uma comunidade de surdos.

Na TV e no streaming, atua na websérie O Que Não Falamos, produção LGBT+ do canal Bera Play dirigida por Mari Berardinelli, inspirada no universo das girl bands e no fenômeno Rouge.

Nos palcos, integra o elenco de The Jury Experience Brasil, dirigido por Talita Lima, espetáculo imersivo em que o público decide o desfecho. Também co-dirige o musical Como É Que Se Diz Eu Te Amo, de Léo Corrêa, inspirado na obra da Legião Urbana. A temporada brasiliense teve um momento histórico com a presença da mãe, irmã e amigos próximos de Renato Russo.

Atrás das câmeras

Na direção, Francis assina o curta-documentário Você, Idosos de Cerqueira, produzido por Marcelo Gomes e com participação especial de Laura Cardoso, que aborda os desafios do cuidado com idosos no Brasil. Também dirige Eu, Você, Eles e a Chuck, de Pablo Pegas, que retrata o primeiro encontro entre dois homens após se conhecerem em um aplicativo.

Além disso, segue em turnê com o monólogo Carta Para Mim – Experiência Cênica Autobiográfica, baseado em sua websérie homônima indicada a dois prêmios no Rio Web Fest. O espetáculo, que percorre cidades do interior de São Paulo, mistura memórias pessoais e reflexões sobre seus 40 anos de vida e carreira.

“O que me nutre como profissional é justamente poder estar em projetos diferentes, com pessoas e energias distintas. Isso exercita minha criatividade e, mesmo quando as obras parecem não ter relação entre si, dentro da minha cabeça elas sempre se complementam”, afirma.

Potência plural

Do cinema social ao teatro interativo, passando pelo streaming e pela direção de obras sensíveis, Francis Helena Cozta mostra que 2025 não é apenas um ano intenso: é o marco da consolidação de uma artista em pleno auge, movida pela pluralidade e pela potência de sua trajetória.