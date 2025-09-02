Em clima de despedida, Isabela Souza fala sobre reta final de "A Caverna Encantada"

Isabela Souza, atriz e cantora mineira que ganhou projeção internacional no Disney Channel, vivendo a protagonista de “Bia”, vive agora um encerramento de ciclo: a reta final de “A Caverna Encantada”, novela infantojuvenil do SBT lançada em julho de 2024. No folhetim, inspirado nos clássicos “A Princesinha” e “O Jardim Secreto”, ela interpreta Pilar, a professora firme nos princípios e ao mesmo tempo carregada de dores íntimas — papel esse que exigiu entrega rápida, apenas duas semanas de preparação, mas que acabou lhe rendendo grande identificação com o público.

Criada por Íris Abravanel, a novela propôs formato inovador, com temporadas alinhadas às estações do ano e locações grandiosas como o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. O enredo acompanha a saga da pequena Anna (Mel Summers), mas foi com Pilar e seu romance com Gabriel (Miguel Coelho), o famoso ship “Gabrilar”, que parte da audiência encontrou um de seus pontos mais emocionantes. Agora, com a iminência dos últimos capítulos, ela revisita sua trajetória à frente e por trás das câmeras.

1. Do início ao fim: como você resumiria sua trajetória em “A Caverna Encantada”?

No começo foi um turbilhão de sentimentos. Tivemos duas semanas de preparação, foi tudo muito rápido, então nas primeiras diárias sempre sentíamos aquela ansiedade boa. Mas ao longo das gravações fui encontrando cada vez mais o tom da Pilar, amadurecendo junto com ela e me deixando surpreender pela resposta calorosa do público. Hoje olho para trás com muito orgulho de ter vivido essa experiência tão intensa e transformadora, e já estou morrendo de saudades das gravações e de toda a equipe.

2. Quais foram os momentos mais marcantes para você, dentro e fora das câmeras?

Sem dúvida, uma das coisas que mais me marcaram foi receber tanto carinho dos fãs, e ver tantos fã-clubes sendo criados para o casal #Gabrilar. Quando o casal finalmente ficou junto, eu recebi milhares de mensagens, comentários e tanto carinho que eu fiquei realmente emocionada. Também foi muito especial a troca com o elenco infantil. E claro, teve o lado emocional de dar vida a uma professora que carrega um luto tão grande. Interpretar essa dor, mas também a força de seguir em frente e o processo de se abrir e voltar a mostrar sua vulnerabilidade foi maravilhoso. Além disso, estar no SBT todos os dias durante um ano e meio foi gostoso demais!

3. E nos bastidores: há alguma lembrança especial que carrega dessa experiência?

Tenho várias! Os cenários eram lindos e ajudaram muito a entrar no clima da história. Me lembro da primeira vez que entrei na sala de aula da Pilar, foi muito emocionante. Já a convivência no set era corrida, porque a gente gravava a mil por hora, mas isso acabou nos unindo muito como equipe. Lembro de vários momentos de risadas nos bastidores, inclusive eu e a Luiza Tomé tínhamos muitas crises de riso no set e precisávamos nos concentrar em dobro! Haha. Além disso, é impossível me esquecer da emoção de estar em um projeto de TV aberta, com toda a intensidade que isso traz. Foi um período de muito aprendizado e que vou levar com carinho para sempre. Além disso, conheci tantas pessoas incríveis que seria impossível citar cada uma aqui. Só sei que levarei todas essas amizades comigo e cada história também.