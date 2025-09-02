Caroline Dallarosa lança livro com referências da cultura pop e trilha sonora

Caroline Dallarosa, conhecida do grande público por sua trajetória como atriz, agora se lança em um território novo: a literatura. Com o livro “De Coração”, ela apresenta um romance que bebe das fontes do contemporâneo e da tradição romântica, misturando cartas misteriosas, dilemas existenciais e uma experiência que ultrapassa as páginas do papel. A protagonista Anne, ao receber correspondências anônimas, se vê diante de um jogo de dúvidas e descobertas que instiga tanto a imaginação quanto a vida prática — um convite para o leitor refletir sobre o poder transformador da ficção.

A obra não se limita à narrativa escrita. Caroline estruturou o romance como um experimento sensorial: cada capítulo recebe o nome de uma canção pop, indo de Lana Del Rey a Hozier, e carrega consigo QR codes que abrem portas para playlists que intensificam o clima emocional da história. “Sempre acreditei que música e literatura caminham juntas. Queria que o leitor sentisse, literalmente, a frequência da minha personagem enquanto lia”, conta.

Apesar de fantasioso, o romantismo da trama não é ingênuo: convive com dramas realistas, como inseguranças e escolhas duras da vida adulta. A ficção se torna espelho de verdades íntimas, e a artista não foge da sinceridade: “O fato de ter esse viés romântico não torna a história uma fuga. Pelo contrário, usei a ficção para encarar dilemas muito concretos, da vida real, como insegurança, fracasso, escolhas que doem. A fantasia não é bem um disfarce, mas um recurso para expor aquilo que a vida real, às vezes, esconde”.

Sonhadora, Caroline não nega que imprimiu traços físicos na construção da protagonista já pensando em interpretá-la numa possível adaptação: “Se um dia a história virar série ou filme, eu digo que adoraria ter a chance de fazer um teste para interpretá-la, (risos). Seria especial, tanto no sentido profissional quanto pessoal, porque me permitiria atravessar a história duas vezes; primeiro como autora e depois como atriz”.

O ritmo narrativo também foi uma preocupação deliberada. Caroline trabalhou para entregar uma leitura ágil, direta, mas sem abrir mão de momentos de respiro, onde o silêncio e a dúvida ganham espaço. Embora os mistérios centrais sejam resolvidos, algumas pontas ficam propositadamente soltas, como convite para continuações: “Não gosto de histórias que se fecham como uma porta trancada. Prefiro deixar uma fresta de luz, para que o leitor imagine o que vem depois, ou então para que eu mesma volte a contar”.

Capricorniana, metódica e determinada, a atriz confessa que já imaginava o destino de seus personagens antes mesmo de digitar a primeira linha. Ainda que este seja o primeiro livro, ela assegura que tem mais por vir: “Eu enxergo caminhos para o fim da jornada, mas novas janelas se abrem e é possível dar uma sensação de resolução pro leitor mas sem contá-lo por completo. Quero dar um passo de cada vez. Escrever foi, em muitos momentos, desafiador, mas nunca deixou de ser prazeroso. Foi quase como descobrir uma nova forma de interpretar, só que no papel. Tomei gosto pelo processo e sei que quero continuar, conciliando com a minha carreira como atriz, que segue sendo a minha grande paixão. Vejo nisso não uma ruptura, mas uma expansão, porque contar histórias sempre foi parte de mim, e agora encontrei mais um caminho para fazê-lo”, conclui.