Matheus Hon lança ‘Minha Favorita’ e mostra maturidade artística aos 15 anos

Aos 15 anos, o cantor e compositor catarinense Matheus Hon lança o single “Minha Favorita”, disponível nas plataformas digitais em 2025, e reafirma seu talento como uma das grandes apostas da nova cena pop brasileira.
Natural de Bombinhas (SC), Matheus despontou aos 11 anos com o sucesso “Barquinho de Papel”, faixa marcada pela leveza e influência da surf music. Agora, retorna com uma sonoridade mais madura, que reforça sua identidade e transmite mensagens positivas.
Além da música, Matheus carrega uma forte ligação com o esporte. Surfista desde cedo, também pratica skate, boxe, capoeira e academia, atividades que, segundo ele, contribuem para sua disciplina e criatividade.
“Cada esporte me ensina algo único. O surf me conecta, o boxe me dá foco, a capoeira traz ritmo e o skate me desafia a superar limites”, destaca.
Inspirado por artistas como Armandinho e Vitor Kley, Matheus traduz em suas composições a atmosfera litorânea e solar que marca sua geração. Com “Minha Favorita”, o jovem artista abre um novo ciclo de lançamentos e reforça que sua música é reflexo de seu estilo de vida e da juventude que representa.