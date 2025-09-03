InícioColunistas#Mariana Morais

Enzo Krieger fala da sua experiencia no campo para viver protagonista em "A Vida de Jó"

Enzo Krieger está vivendo uma das experiências mais intensas de sua carreira ao interpretar o protagonista da série “A Vida de Jó”, da Record TV. Além da carga emocional que o papel exige, o ator mergulhou em um universo rural, cercado de ovelhas.

Antes já havia contracenado com animais em “Aventuras de Poliana”(SBT), ao lado do cachorro Feijão, mas dessa vez o desafio foi bem diferente, como ele mesmo explica:

“Os cães são adestrados, entendem comandos e estão preparados para esse tipo de trabalho. Já as ovelhas têm a própria personalidade (risos). Foi tudo completamente novo.”

Para dar vida ao jovem Jó, Enzo e os colegas de elenco passaram por um treinamento especial para se capacitarem para lidar com o rebanho ovino.

“Eu adorei essa parte. Fizemos uma preparação específica para aprender a guiar o rebanho, e entender como pastorear. Passávamos bastante tempo levando as ovelhas de um lado para o outro, justamente para nos acostumarmos com elas e, ao mesmo tempo, para elas se acostumarem com a gente”, conta Enzo.

Essa experiência de pastorear, ordenhar, e principalmente observar como as ovelhas funcionam em grupo, fez o artista encontrar um paralelo nessa dinâmica com a relação de Jó com Deus:

“Quando percebi como elas confiavam em mim e se deixavam guiar, foi impossível não relacionar isso com a forma como Jó se relacionava com Deus. Essa entrega, essa confiança, me ajudaram a construir nuances importantes da interpretação.”

Escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, a série “A Vida de Jó”, já está disponível na plataforma de streaming Univer Vídeo

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 03/09/2025 10:37
