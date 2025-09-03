Enzo Krieger fala da sua experiencia no campo para viver protagonista em "A Vida de Jó" - (crédito: JPS Freitas)

Enzo Krieger está vivendo uma das experiências mais intensas de sua carreira ao interpretar o protagonista da série “A Vida de Jó”, da Record TV. Além da carga emocional que o papel exige, o ator mergulhou em um universo rural, cercado de ovelhas.

Antes já havia contracenado com animais em “Aventuras de Poliana”(SBT), ao lado do cachorro Feijão, mas dessa vez o desafio foi bem diferente, como ele mesmo explica:

“Os cães são adestrados, entendem comandos e estão preparados para esse tipo de trabalho. Já as ovelhas têm a própria personalidade (risos). Foi tudo completamente novo.”

Para dar vida ao jovem Jó, Enzo e os colegas de elenco passaram por um treinamento especial para se capacitarem para lidar com o rebanho ovino.

“Eu adorei essa parte. Fizemos uma preparação específica para aprender a guiar o rebanho, e entender como pastorear. Passávamos bastante tempo levando as ovelhas de um lado para o outro, justamente para nos acostumarmos com elas e, ao mesmo tempo, para elas se acostumarem com a gente”, conta Enzo.

Essa experiência de pastorear, ordenhar, e principalmente observar como as ovelhas funcionam em grupo, fez o artista encontrar um paralelo nessa dinâmica com a relação de Jó com Deus:

“Quando percebi como elas confiavam em mim e se deixavam guiar, foi impossível não relacionar isso com a forma como Jó se relacionava com Deus. Essa entrega, essa confiança, me ajudaram a construir nuances importantes da interpretação.”

Escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, a série “A Vida de Jó”, já está disponível na plataforma de streaming Univer Vídeo