Médico de Jojo Todynho participa de audiência pública sobre tratamento e prevenção da obesidade

A sociedade civil, entidades representativas e instituições participam de uma Audiência Pública, nesta quinta-feira, 04 de setembro, em Brasília. A audiência debaterá a assistência primária no tratamento da obesidade e prevenção de doenças crônicas.

O encontro reunirá especialistas representantes da sociedade na busca por soluções que ampliem o acesso ao cuidado e fortaleçam a saúde preventiva.

Médico de confiança e responsável pelo processo de emagrecimento de Jojo Todynho, o endocrinologista esportivo João Branco participará da audiência e contribuirá com debate sobre o tema. Ele cita a importância de discutir um problema que afeta milhares de brasileiros todos os dias.

“Não basta só a gente querer tratar da saúde das pessoas. Diversas pessoas, em escala de pandemia, estão adoecendo, se tornando incapazes e improdutivas.

Cada real investido em um indivíduo desse, a gente vai estar impactando para que o país, de uma forma geral, se torne próspero em relação ao investimento na prevenção de saúde das pessoas que têm obesidade, e que possam gerar doenças crônicas não transmissíveis. Essa é uma das maiores causas de morte da população em geral”, explica o médico.

A Comissão de Saúde que discutirá a Assistência primária para o tratamento de Obesidade será realizada às 10h, no Plenário 7, AnexoII da Câmara dos Deputados.