Cauã Reymond fede? Alice Wegmann faz revelação 'sincerona' sobre ator

A participação de Alice Wegmann no "Lady Night", exibido na noite de terça-feira (2/9), rendeu momentos inusitados e risadas no palco. A atriz, que está no ar no remake de "Vale Tudo", foi surpreendida por uma pergunta direta de Tatá Werneck sobre o colega de elenco Cauã Reymond.

Durante o bate-papo descontraído, a apresentadora não hesitou em tocar na polêmica recente: “O Cauã Reymond tem ‘cecê’?”, perguntou Tatá, arrancando risos da plateia. Alice tentou fugir do assunto e respondeu aos risos: “Tu já contracenou com ele muito mais que eu Tatá”.

Tatá levou a brincadeira adiante. “Até eu chegar no ‘cecê’ eu já tinha…”, disse, referindo-se a uma cena em que Cauã usava apenas uma sunga. “Então tu sentiu outros odores né?”, alfinetou Alice. “Ah sim, na virilha tem bastante… brincadeira”, respondeu Tatá.

Sem ter para onde correr, Alice disparou: "Não sei responder". Para encerrar o assunto com um toque cômico, Tatá chamou o técnico do detector de mentiras do programa.

Questionada se dizia a verdade ao afirmar que não sabia se Cauã tinha ou não mau cheiro, Alice foi “absolvida”: o equipamento confirmou a veracidade da resposta.