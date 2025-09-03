MC Koringa surpreende no encerramento da ICWEEK 2025 e leva público ao delírio

O Rio de Janeiro voltou a brilhar no cenário dos casamentos de luxo com a realização da Inesquecível Casamento Week 2025, o mais influente evento do setor no país. MC Koringa, uma das atuações mais requisitadas em cerimônias matrimoniais e eventos sociais no país, entrou de forma espontânea e envolvente, contagiando com seu repertório e presença de palco

O evento, realizado entre os dias 26 e 28 de agosto no sofisticado EXC Rio – Jockey Club, no Jardim Botânico, reuniu os principais cerimonialistas, decoradores, estilistas, buffets, fotógrafos, DJs, confeiteiros e outros fornecedores que dão forma aos casamentos mais memoráveis do Brasil.

Em um final de festa com forte impacto emocional, a Contrate Artistas — referência no mercado de contratação artística e parceira da ICWEEK há mais de oito anos — promoveu uma surpresa especial ao levar o renomado cantor MC Koringa para uma aparição inesperada no encerramento do evento. Conhecido por suas versões vibrantes de trilhas sonoras de novelas, o artista animou completamente o público e se tornou o ponto alto da noite.

A surpresa entrou para a história do evento e merece destaque: a energia de interação com os convidados e a conexão imediata com o público foram narradas como um “momento inesquecível”, coroando o encerramento do ICWEEK com estilo.