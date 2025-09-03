Sorriso Maroto anuncia último show da turnê As Antigas em Brasília

Brasília receberá no dia 6 de dezembro o último show da turnê Sorriso Maroto – As Antigas, que vem arrastando multidões por todo o Brasil. A apresentação será na Arena BRB do Estádio Mané Garrincha e marca o encerramento de um projeto que, iniciado como uma comemoração dos 25 anos de carreira da banda, acabou se estendendo por três anos devido ao enorme sucesso. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 9 de setembro.

Com duração de quase quatro horas, o espetáculo vai muito além da música: o público poderá vivenciar experiências interativas, como karaokê, quadro de recados e totens. Para o vocalista Bruno Cardoso, cada edição trouxe novidades.

“Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o ´Sorriso Maroto – As Antigas´. Finalizaremos em 2025 essa turnê que nasceu para ser algo comemorativo pelos 25 anos da banda e acabou se estendendo para mais dois anos”, destaca o cantor.

Setlist de sucessos

O repertório do show resgata toda a trajetória do grupo até 2016, incluindo hits como Ainda Gosto de Você, Já Era, A Primeira Namorada, Assim Você Mata o Papai, Sinais e Futuro Prometido.

Turnê de despedida

Ao longo de três anos, o projeto contabilizou 36 edições em 17 cidades, com mais de 350 horas de festa e cerca de 800 mil pessoas alcançadas. Agora, cada apresentação será a última em sua respectiva cidade.

“A partir de dezembro deste ano, não haverá mais um ‘próximo ano’. Para cada cidade por onde passarmos, será nossa última apresentação”, reforça Bruno.

Projeto social “Espalhando Sorrisos”

Além da música, a turnê também abriu espaço para a solidariedade. Parte da renda arrecadada com os ingressos é destinada ao projeto “Espalhando Sorrisos”, que promove inclusão social por meio da odontologia e prevê expansão para outras áreas. A cada ingresso vendido, R$ 5,00 são revertidos para ações voltadas ao acesso à saúde bucal de crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade.

“Entendemos que o futuro é usar a nossa arte como forma de ajuda. Isso sem dúvida nos move”, conclui Bruno.