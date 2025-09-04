Banda Mensana lança álbum Desejo Paz em show intimista no Infinu, em Brasília

No dia 13 de setembro, Brasília receberá um espetáculo especial que marca uma nova fase da banda Mensana. O grupo sobe ao palco do Infinuna que fica na 506 Sul, para apresentar o álbum Desejo Paz, em um show intimista que promete conexão direta com o público, boas vibrações e uma atmosfera de celebração.

Reconhecida por unir a energia pulsante do reggae à sofisticação da música brasileira, a Mensana construiu uma trajetória sólida, com mais de 20 milhões de streamings e presença nos principais palcos do país. A banda mantém viva a chama do reggae na capital federal, reafirmando Brasília como um espaço fértil para a cultura e para a música de qualidade.

O repertório da noite vai destacar as faixas do novo álbum, mas também revisitar sucessos que marcaram a história da banda, além de incluir surpresas exclusivas para o público. Segundo os músicos, a proposta é proporcionar uma experiência musical imersiva, na qual cada canção possa ser sentida em sua essência.

A Mensana já dividiu palco com grandes nomes nacionais e internacionais, conquistando reconhecimento de público e crítica. O grupo é apontado como uma das apostas mais consistentes da música brasileira contemporânea, graças à sua identidade sonora única, que combina grooves envolventes, arranjos sofisticados e mensagens positivas.

Com ingressos limitados, o show reforça a ideia de proximidade entre artistas e plateia, criando um ambiente caloroso e de troca intensa.