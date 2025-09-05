Evento 'Juntas' promete reunir mais de 60 mil mulheres no Maracanã

Cartão postal do Rio de Janeiro e um dos espaços mais emblemáticos para Brasil e o mundo, o Maracanã receberá um evento inédito que promete entrar para a história, como a maior conferência de mulheres cristãs pentecostais já realizada no Brasil.

Quatro conhecidos nomes do cenário cristão feminino — Camila Barros, Raquel Lima, Midian Lima e Gabriela Lopes — se unem para realizar esse encontro de fé que tem como objetivo reunir milhares de mulheres de todo o país em um dia marcado por clamor, adoração, e busca por um avivamento para toda a nação.

Será um grande movimento espiritual que busca encorajar, fortalecer e despertar mulheres para viverem sua vocação com ousadia e esperança. Durante a programação, o público poderá vivenciar ministrações impactantes, momentos de oração coletiva e apresentações musicais que refletem a força da adoração feminina no Brasil e no mundo.

A reunião no Maracanã também simboliza a representatividade e a influência das mulheres na Igreja contemporânea. Em um tempo em que a sociedade busca novas referências, essas quatro líderes se destacam não apenas por seus ministérios, mas também por suas trajetórias de vida, marcadas por fé, autenticidade e compromisso com o evangelho genuíno.

O encontro já desperta grande expectativa entre fiéis e líderes de diferentes denominações, consolidando-se como um marco de unidade e de expressão do papel da mulher cristã em sua geração.