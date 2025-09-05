Giovanna Figliê é coroada Miss Universe São Paulo 2026 em evento histórico na capital



A cidade de São Paulo se tornou, em abril de 2025, o epicentro da beleza, representatividade e propósito com a realização do Miss Universe São Paulo 2026. Durante cinco dias de confinamento, as candidatas viveram uma verdadeira imersão cultural na metrópole, com experiências transformadoras e uma programação que exaltou a essência urbana e criativa da capital paulista.

Entre os destaques, um momento histórico marcou o concurso: o show preliminar realizado no Viaduto Santa Ifigênia, fechado exclusivamente para o evento, consolidando a proposta de aproximar o Miss Universe São Paulo de símbolos icônicos da cidade. A grande final aconteceu no imponente Komplexo Tempo, reunindo jurados renomados, convidados especiais e uma plateia que celebrou a força e a diversidade feminina.

A grande vencedora da noite foi Giovanna Figliê, que encantou jurados e público com sua elegância, inteligência emocional e uma história inspiradora. Com a faixa de Miss Universe São Paulo 2026, Giovanna agora se prepara para representar o estado no Miss Universe Brasil, levando consigo uma mensagem de inclusão, empoderamento e valorização da diversidade.

O evento foi idealizado e dirigido por Samuel Teixeira, estilista e diretor do Miss Universe São Paulo, ao lado de Renata Vilani, sócia e produtora executiva, que juntos imprimiram um novo conceito ao concurso, aproximando-o das expressões culturais da cidade.

Com uma produção grandiosa e inovadora, o Miss Universe São Paulo 2026 não apenas coroou uma nova representante, mas também consolidou a cidade como palco de eventos culturais e sociais de impacto, reafirmando que a beleza com propósito é a marca desta nova era do concurso.