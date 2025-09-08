'Vai Que': Brunno Daltro aposta no pop leve e apaixonado em lançamento de novo single - (crédito: @eduardodepaulla)

O ator e cantor Brunno Daltro lançou na última sexta-feira, 5, o single “Vai Que”, seu terceiro lançamento musical, pelo selo GO POP, do portal POPline. A faixa chega com uma sonoridade pop contemporânea, leve e envolvente, trazendo uma mensagem inspiradora sobre aproveitar o presente e se permitir amar sem barreiras.

Após os sucessos de “CORPO” e “DEIXA” — esta última uma homenagem a Claudinho & Buchecha que ultrapassou 1,2 milhão de visualizações no YouTube — Brunno retorna em parceria com a produtora HITZIN do Hitmaker, reafirmando sua identidade musical, marcada por romantismo, leveza e mensagens positivas.

Em “Vai Que”, o público é convidado a se jogar no amor sem plano B, com versos como “Tá vivo é diferente de viver” e “Vai que, sem querer, o amor dá bom”. A produção combina beats delicados, grooves suaves e um refrão melódico que gruda na cabeça, enquanto o vocal de Brunno se mostra mais íntimo e emocional do que nunca.

O videoclipe, dirigido por Thiago Roderick, aposta em estética indie e cinematográfica, com narrativa leve e bem-humorada. Brunno interpreta um personagem misterioso e sedutor que cruza o caminho de uma mulher em um encontro inesperado, protagonizando uma escapada instintiva e cheia de química. A atriz Ágatha Félix faz participação especial, enquanto referências visuais a ícones como James Dean e Elvis Presley reforçam a atmosfera de liberdade, rebeldia e romance.

Brunno explica: “‘Vai Que’ fala sobre dar uma chance para o improvável, abrir o coração e simplesmente viver. Quis fazer uma música que abraçasse as pessoas, que fizesse sorrir e pensar nas possibilidades que surgem quando nos conectamos de forma leve, sincera e sem pressa.”

Para quem acredita que o amor pode e deve ser leve, “Vai Que” é um convite irresistível para sentir, cantar e se deixar levar pelo momento. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais, e com clipe no YouTube.