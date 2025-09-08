Cantor Cacau Jr. e arquiteta Ellis Farias se casam em cerimônia emocionante no Rio de Janeiro

O cantor Cacau Júnior e a arquiteta Ellis Farias oficializaram sua união em uma cerimônia luxuosa e emocionante realizada no Rio de Janeiro, cercados por amigos, familiares, artistas e empresários que prestigiaram a noite especial.

O casamento foi marcado pela gratidão e por momentos de intensa emoção, onde cada detalhe refletiu o amor e a história do casal. Em um dos instantes mais comoventes, o noivo entrou acompanhado de sua filha, a cantora Wenny, imã da Lexa que foi casada com MC Guimé , carregando um balão em homenagem à sua mãe já falecida, Miriam Garcia. A noiva, por sua vez, emocionou ao entrar com sua filha, Valentina Farias, que levou um balão representando seu pai, Antônio Carlos, também falecido.

Outro ponto alto da noite foi a participação da filha da noiva, Isis Farias, que entrou com o príncipe da família no colo, carregando as alianças, e encantou a todos ao interpretar uma música de Elvis Presley, tornando o momento ainda mais especial.

Os votos também foram uma emoção à parte: Ellis leu um texto repleto de amor e sensibilidade, enquanto Cacau surpreendeu ao cantar para sua esposa, transformando o instante em um dos mais marcantes da noite.

A celebração uniu luxo, emoção e gratidão em uma noite inesquecível. Mais do que uma cerimônia, foi um verdadeiro espetáculo de amor e união, que ficará marcado para sempre na memória do casal e de todos os que tiveram o privilégio de testemunhar esse capítulo único da história de Cacau Júnior e Ellis Farias.