Deborah Albuquerque perde conta no Instagram com quase 3 milhões de seguidores: "arbitrária"

Deborah Albuquerque está indignada após perder sua conta no Instagram sem justificativa aparente. A influenciadora digital e ex-Fazenda garante que não infringiu qualquer regra para que tivesse sua conta derrubada pela plataforma. “Não violei nenhuma regra, não desrespeitei ninguém e nunca publiquei nada que justificasse isso. Mesmo assim, minha conta foi derrubada de forma arbitrária”, lamenta Deborah.

Ela criou uma nova conta para conseguir expressar toda sua indignação com a postura da plataforma. “Isso não é só sobre mim. É sobre liberdade, transparência e respeito com todos que constroem sua história aqui dentro. Eu luto todos os dias para criar conteúdo verdadeiro, para compartilhar minha jornada, minha vida e meu trabalho. E não vou me calar diante dessa injustiça”, disse.

Deborah ainda ressaltou que esta não é a primeira vez que ela tem seu perfil no Instagram suspenso. “Eu realmente não esperava passar por isso de novo. É muito frustrante ver minha conta suspensa mais uma vez, sem uma explicação clara. A sensação é de impotência, porque sei o quanto meu perfil é uma ferramenta de trabalho e de conexão com meus seguidores. Já enfrentei essa situação antes, e é como reviver um pesadelo. Espero que tudo se resolva logo e que o Instagram possa revisar esses casos com mais atenção, pois sei que não sou a única a passar por isso”, conclui.