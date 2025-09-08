Niina Secrets reúne amigos e família em chá de bebê intimista

A influenciadora Niina Secrets realizou neste fim de semana o chá de bebê de sua filha, em sua residência em Itupeva (SP). O evento recebeu cerca de 60 convidados entre familiares e amigos próximos.



“Ficou tudo mais lindo do que eu imaginava, tudo perfeito. Sempre quis fazer uma festa no jardim de casa e foi muito gostoso receber amigos e família aqui pra comemorar a chegada da nossa princesa”, disse Niina.



A celebração foi organizada por Mariana Vazquez, e contou com uma proposta intimista em formato de piquenique. Almofadas, toalhas no chão, poltronas e áreas de descanso foram preparados para acolher os convidados de forma descontraída.

Niina Secrets e Mariana Vazquez (esquerda) (foto: Divulgação)



Na ambientação, a estética trouxe referências de festas de quintal, com toalhas vintage, laços e detalhes com gansos. O conceito buscou resgatar a naturalidade de celebrações tradicionais ao ar livre.



O cardápio foi marcado por bolos e doces que chamaram a atenção dos presentes. Como lembrança, cada convidado recebeu um pote de vidro com suspiros personalizados, que reforçaram o clima familiar e delicado do encontro.



A festa também foi registrada no Instagram da Simples Assim, que compartilhou bastidores e detalhes da produção do evento.