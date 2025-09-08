Sensitivo trás previsões chocantes para 2025: Ivete, Futebol e Política em Xeque

Pai Rodrigo de Carvalho trouxe novas previsões sobre alguns dos temas mais comentados do momento: a música de Ivete Sangalo, os rumos dos clubes baianos, a política nacional e o futuro da aguardada ponte Salvador-Itaparica.

Ivete Sangalo e o samba: um novo marco na carreira

As cartas confirmam: o projeto de samba de Ivete Sangalo será um sucesso. Segundo Pai Rodrigo, a cantora fez alianças corretas tanto no campo humano quanto no espiritual. Mais do que estratégia, Ivete colocou amor, entrega e coração nesse trabalho, revisitando suas raízes e a essência da infância, quando o desejo pela fama ardia em sua alma. O jogo revela que esse lançamento será um divisor de águas em sua trajetória, completando sua carreira com brilho.

Bahia: mais títulos à vista?

O Esporte Clube Bahia já viveu conquistas importantes em 2025, levantando o Campeonato Baiano e chegando à final da Copa do Nordeste. De acordo com Pai Rodrigo, o time ainda pode sonhar com mais glórias, mas há desafios espirituais e práticos a superar. Ele vê desgaste em alguns jogadores e falta de motivação em parte do elenco, o que pode comprometer novos títulos. Contudo, o Arcano 5 indica que, se houver renovações e maior aproveitamento de atletas motivados, o clube colherá bons frutos do trabalho já semeado.

Vitória: risco de rebaixamento

Para o Esporte Clube Vitória, as previsões não são otimistas. Pai Rodrigo enxerga um cenário de dificuldades, em que mesmo o esforço e a luta não serão suficientes para evitar o rebaixamento. Ele aponta a necessidade de mudanças profundas, que vão desde a administração até o elenco, acompanhadas de uma verdadeira limpeza energética no clube.

Bolsonaro: risco de condenação

No campo político, a situação de Jair Bolsonaro continua cercada de polêmicas. Pai Rodrigo afirma que, espiritualmente, ele já está preso, como antecipado em previsões anteriores. A tendência para 2025 é que sua situação se agrave, com chances superiores a 85% de sair da prisão domiciliar para um presídio ainda neste ano.

Ponte Salvador-Itaparica: futuro confirmado

Uma das maiores expectativas da Bahia também foi analisada pelo jogo espiritual. Pai Rodrigo confirma que a ponte Salvador-Itaparica será construída nos próximos seis anos. Ele vê grande empenho do governador Jerônimo Rodrigues nas negociações e um fluxo intenso de veículos circulando pela obra no futuro. Além de desenvolvimento econômico, a ponte trará milhares de empregos e colocará o atual governador em evidência no cenário nacional.