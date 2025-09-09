Do YouTube para a televisão: 'Almeidas Indicam' estreiam na Astral TV

Com uma carreira de sucesso consolidada no YouTube, o canal Almeidas Indicam, criado por Léo e Rodrigo Almeida, dá um novo e histórico passo em sua trajetória: a estreia oficial na televisão.

Agora, os conteúdos passam a integrar a grade da Astral TV, emissora dedicada à espiritualidade, bem-estar e conteúdos transformadores, que amplia sua presença em todo o Brasil nos canais 03 da Claro e 239 da Vivo pela Com Brasil TV, além da TV Aberta em São Paulo nos canais 09 da Claro e 08 da Vivo.

O público poderá acompanhar a dupla também em um quadro semanal no programa Bom Astral, comandado por Edu Scarfon, transmitido ao vivo na TV Aberta em São Paulo e exibido nacionalmente pela Com Brasil TV.

A novidade marca a chegada de um dos maiores canais dedicados à arte tumular ao universo televisivo, consolidando uma parceria inédita e transformadora.