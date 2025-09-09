Musa da Beija flor Savia David é coroada Rainha de Bateria da Estrela do Terceiro Milênio, em São Paulo

A Estrela do Terceiro Milênio viveu um momento histórico e de muita emoção. A agremiação coroou neste sábado, 06, Savia David como sua nova Rainha de Bateria. A cerimônia, realizada na quadra da escola, reuniu comunidade, convidados e personalidades do carnaval paulistano e carioca. A noite também foi marcada pela final da disputa de samba enredos da escola para o carnaval 2026.

Servindo elegância, arte e muito samba no pé, Savia escolheu dois look conceituais e sofisticado, inspirado na realeza, traduzindo em cada detalhe a nobreza e a força que pretende levar para a frente da “Bateria Pegada da Coruja”. Sua entrada foi arrebatadora, unindo imponência e beleza, e anunciando uma nova fase em sua trajetória no Anhembi.

“Hoje é um dia muito importante para mim! Estou super feliz e está sendo tudo lindo demais. Estar de volta ao carnaval de São Paulo e sendo coroada Rainha de Bateria da Terceiro Milênio, que vem desfilando há sete anos sem ninguém no posto, faz com que eu me sinta muito honrada. Podem esperar uma rainha do povo e muito dedicada, que estará ali vestindo de fato a camisa e se entregando de corpo e alma", declarou.

A beldade, que também brilha no carnaval carioca, emocionou ao ser conduzida ao palco por seus filhos, Laura e Lorenzo. Além disso, presenteou a comunidade com uma apresentação coreografada, que trouxe referências às tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. O espetáculo reforçou uma mensagem poderosa defendida constantemente por Savia de que o samba é universal e não tem CEP. “Ele pulsa em cada esquina, em cada coração apaixonado pela arte”, explica.

A coreografia foi desenvolvida pela diretora da Ala “Passistas da Coruja”, que se apresentaram ao lado de Savia.

Com carisma e samba no pé, Savia David inicia agora sua trajetória à frente da bateria da Estrela do Terceiro Milênio, prometendo brilho e dedicação rumo ao próximo desfile no Sambódromo do Anhembi.