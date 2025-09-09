Com show exclusivo, Thiaguinho será a grande atenção da 3ª Revoada - (crédito: Divulgação)

O cantor Thiaguinho será a grande atração do encerramento da 3ª Revoada, convenção anual que reúne profissionais e parceiros do universo de joias. O show promete fechar o evento com muita energia, emoção e celebração, consolidando o encontro como um dos momentos mais aguardados do calendário.

A programação inclui também palestra de Theodoro, influenciador digital com mais de 5 milhões de seguidores, e abertura da banda Rod Hanna, garantindo entretenimento e conexão com o público jovem.

Realizado pela Rommanel, o evento acontece entre os dias 9 e 12 de setembro em resort no interior de São Paulo e reúne 500 convidados, incluindo revendedores e parceiros estratégicos.

A Revoada é conhecida por unir negócios, networking e experiências culturais de alto nível.

Com quase quatro décadas de história, Thiaguinho entra para fechar a edição de 2025 da convenção com um show que promete ser memorável, reforçando o clima de festa e reconhecimento para todos os participantes.