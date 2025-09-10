Ex-SBT, Marcelo Mathias é graduado como Mestre Faixa Coral de Jiu-Jitsu

A equipe Mathias Jiu-Jitsu celebrou nesta segunda-feira (8), uma conquista significativa com a graduação Mestre Faixa Coral ( faixa preta 7°) de Marcelo Mathias, ex-Casa dos Artistas. A cerimônia, que aconteceu em Barueri, foi realizada pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu, presidida por Otávio de Almeida Jr.

A faixa coral 7° é outorgada a lutadores com 31 anos de trabalhos na Faixa Preta. O evento contou com expoentes do Jiu Jitsu e autoridades, como Mário Yamasaki faixa vermelha 9°, Paulo Fernando Augusto faixa coral 7°, delegado de polícia Dr Nico Gonçalves, comandante da polícia militar do estado de São Paulo Coronel José Augusto Coutinho.

Marcelo Mathias, conhecido por sua dedicação e habilidade no tatame, demonstrou ao longo de sua jornada um comprometimento exemplar com o Jiu-Jitsu, formando vários alunos "faixa preta" e conquistando títulos em campeonatos nacionais e internacionais. Sua graduação à Mestre Faixa Coral 7° é um reconhecimento do seu esforço contínuo e da sua excelência técnica.

A graduação de Marcelo Mathias é um testemunho do seu potencial e da sua paixão pelo esporte. Com essa conquista, ele se junta a uma seleta lista de praticantes que alcançaram esse nível de habilidade e comprometimento no Jiu-Jitsu, sendo Mestre Faixa Coral 7°.

Marcelo Mathias celebrou a conquista e, agora, espera ansiosamente por seus futuros desafios e realizações no tatame. "É uma grande alegria receber esta homenagem, e ter a vontade de acordar todos os dias para aprender e ensinar Jiu-Jitsu, fazendo a diferença na vida das pessoas", disse o Mestre Mathias.