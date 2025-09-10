Gabriel Guedes aposta em sonoridade pop e lança EP 'O Amor Que Encontrei'

Com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Gabriel Guedes apresenta nesta semana o EP 'O Amor Que Encontrei', lançado pela Onimusic. O projeto simboliza uma nova fase em sua trajetória, até então marcada por canções de forte presença nas igrejas, como 'Santo Pra Sempre', 'A Bênção' e 'Vitorioso És'. Desta vez, o cantor decidiu ousar, incorporando ritmos modernos como R&B, afrobeat e reggaeton.

“A maioria das músicas fala sobre uma busca ou sobre momentos de escuridão, mas sempre existe aquele encontro que traz alegria e transforma a vida: o amor de Jesus. Essa é a mensagem de O Amor Que Encontrei, que se reflete em todas as canções e se torna o tema central do projeto”, explica o artista.

O EP reúne seis faixas. Entre elas, o público já conhece 'Sê Forte', 'O Amor Que Encontrei' e 'Me Alegrar', que juntos ultrapassam 700 mil streams no Spotify e 800 mil visualizações no YouTube, além de já integrarem o repertório das apresentações de Gabriel.

A abertura do projeto ficou com 'Todos Devem Conhecer', uma canção tradicional que marcou a vida do avô do cantor e foi escolhida como homenagem familiar.

“Eu tive a ideia de abrir o álbum com esse interlúdio que começa com o som de um tocador de fita antigo. É bem simples, mas traz uma sonoridade nostálgica. Minha mãe me contou que meu avô pegava o violão e os filhos já corriam para cantar essa música. Então, decidi resgatar essa memória no projeto”, relembra Guedes.

O encerramento chega com 'Canto Aleluia', faixa em ritmo de afrobeat que mistura modernidade e tradição ao incluir trechos de dois clássicos do cantor: 'Sou Feliz' e 'Santo'.

“'Canto Aleluia' é a música ‘culpada’ por esse projeto inteiro. Eu já tinha o esboço dela há uns três anos, e foi justamente ela que despertou a ideia de fazer um álbum mais pop. No processo, usamos um talkbox para robotizar minha voz em um trecho de 'Sou Feliz' e fechamos com o instrumental de 'Santo', naquele momento que diz: ‘Eras, sempre És e hás de ser Senhor’”, detalha o músico.