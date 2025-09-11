Banda californiana Groundation se apresenta no Festival de Artes do Cerrado com entrada gratuita

De 12 a 14 de setembro de 2025, o Teatro de Arena do Guará II será palco do Festival de Artes do Cerrado, uma celebração cultural gratuita que promete encantar famílias, crianças e amantes da música. Realizado pelo Instituto Gera Ação, com apoio da Secretaria de Cultura, o evento chega para fortalecer a arte e o entretenimento no Distrito Federal.

Atração internacional de peso

O festival recebe uma das maiores referências do reggae progressivo mundial: a banda Groundation. O grupo norte-americano desembarca em Brasília com a turnê Candle Burning, trazendo sua sonoridade sofisticada e carregada de espiritualidade.

Com quase três décadas de trajetória, a Groundation é reconhecida por sua mistura inconfundível de reggae roots jamaicano com influências de jazz, dub e blues, resultando em apresentações intensas e únicas.

História e legado

Formada em 1998, na Califórnia (EUA), a Groundation se consolidou como uma das vozes mais respeitadas do reggae contemporâneo. Suas letras engajadas e o instrumental virtuoso ecoam ideais de resistência, ancestralidade e conexão espiritual.

O próprio nome do grupo é inspirado em “Grounation”, data sagrada para os rastafáris que celebra a visita do imperador etíope Haile Selassie I à Jamaica, em 1966. O episódio marcou profundamente a comunidade rastafari, que passou a considerá-lo uma figura divina. Desde então, o termo simboliza enraizamento, força e ligação com os ancestrais africanos — princípios que sustentam a mensagem e a sonoridade da Groundation.

Programação diversificada

Durante três dias, o público terá acesso a espetáculos de teatro infantil, shows musicais, feira gastronômica, artes visuais, literatura e produtos artesanais.

As atrações infantis acontecem das 14h às 18h e ficam por conta da tradicional Companhia de Teatro Neia e Nando, que apresentará os espetáculos Uma Aventura no Mar e Rapunzel. No dia 12, crianças da rede pública de ensino foram convidadas especialmente para participar das atividades, com transporte gratuito oferecido pela organização.

A partir das 18h, o festival se transforma em palco para grandes shows da cena local e internacional:

- 12/09 (sexta-feira) – Samba da Tia Zélia e Samba da Passarinha

- 13/09 (sábado) – Forró Cobogó e Pé de Cerrado

- 14/09 (domingo) – Jah Live e a banda internacional Groundation

Além dos shows principais, o evento contará com DJs e grupos como Pé de Cerrado e Forró Cobogó, garantindo diversidade musical para todos os gostos.

Cultura, inclusão e sustentabilidade

Mais do que um encontro artístico, o Festival de Artes do Cerrado tem como missão promover convivência, inclusão e consciência ambiental. Entre as ações programadas está o plantio de árvores no dia 12 de setembro, reforçando o compromisso do evento com a sustentabilidade.

“Queremos que o público viva momentos inesquecíveis de arte, música e convivência. O Festival é gratuito, diverso e pensado para toda a comunidade”, destaca a organização.