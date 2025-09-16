Enzo Krieger estreou na Record TV como protagonista em 'A vida de Jó'

Enzo Krieger estreou nesta segunda-feira, 15, como protagonista de “A Vida de Jó”, superprodução da Record TV. Ele mergulhou de corpo e alma no projeto que traz a história do livro mais antigo da Bíblia.

A história explora temas como o sofrimento dos justos, a fé em meio à adversidade e a confiança em Deus, que deve prevalecer mesmo sem a compreensão total dos seus propósitos.

Para viver “Jó” em sua mocidade, Krieger contou com a orientação de Andrea Avancini que o ajudou a estruturar o personagem e a definir o tom de suas ações, expressões e gestos.

“Jó é uma figura íntegra, serena, mas também vulnerável. Encontrar esse equilíbrio entre o extraordinário e o humano foi um dos maiores desafios e aprendizados para mim como ator”, comenta Enzo.

A preparação para este trabalho foi intensa, desafiadora e muito enriquecedora como ele segue contando: “Além da Andrea, também trabalhei com a preparadora Fernanda Guimarães, que trouxe outra perspectiva e complementou ainda mais o processo. Ter a chance de construir esse personagem com visões diversas foi um privilégio!”.

“A Vida de Jó” é mais que uma superprodução: é um convite à esperança e à fé em meio aos desafios da vida. Você pode acompanhar os capítulos tanto na Record TV quanto nas plataformas Univer Video e Disney+.