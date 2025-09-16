Henrique Camargo, 19 anos, celebra protagonismo na TV e projeta novos desafios

Com apenas 19 anos, o ator Henrique Camargo já se firmou como um dos nomes promissores da teledramaturgia brasileira. Depois de estrear em papéis de destaque como Caio, em Amor Sem Igual, e Ismael, em Gênesis, ele conquistou o protagonismo em Reis, vivendo Roboão, personagem que marcou sua trajetória.

“Foi meu primeiro protagonista e isso me fez crescer não só como ator, mas como pessoa. Aprendi muito sobre escolhas e consequências”, disse o ator a Coluna Mariana Morais do Correio Braziliense , lembrando dos dois anos em que interpretou o personagem bíblico.

Próximo de seus fãs nas redes sociais, Henrique valoriza a troca com o público jovem e reforça a importância do equilíbrio entre carreira, fé e vida pessoal. “Tem dias que preciso desligar tudo e me conectar com Deus ou só estar com a família. Também nunca deixo de estudar, porque o conhecimento é base.”

Além da TV, o artista revela novos projetos e sonhos que incluem cinema internacional, direção e retorno ao teatro musical. “Cada formato desafia o ator de uma forma diferente, e quero experimentar todos”, afirma.

Apaixonado por música e esportes, Henrique toca violão e bateria e mantém o futebol como hobby. Com fé e otimismo, deixa um conselho aos jovens: “Não tenham medo de sonhar grande, mas também não tenham medo de começar pequeno. Nunca percam a essência, porque é isso que torna cada um único.”