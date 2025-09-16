Atriz da RedeTV! conta que fez jejum de 80 horas para perder 5 quilos

A atriz e influenciadora Thalita Souza, conhecida por seu trabalho na RedeTV!, chamou atenção nas redes sociais ao revelar que ficou 80 horas em jejum para perder 5 quilos. Com 1,65m de altura, Thalita agora pesa 55kg e contou detalhes da experiência extrema, que, segundo ela, exigiu foco e resistência.

“Gosto de ficar sequinha… Resolvi eliminar os 5 kg a mais do meu peso rapidamente. Eu já tinha o costume de fazer jejum, mas de poucas horas. Agora foram 80”, revelou a artista, que se manteve apenas com água, café e chá mate sem açúcar ou adoçados com adoçante durante o período.

Ela confessou que o processo não foi nada simples. “Não foi fácil. No início, senti fraqueza, enjoo e dor de cabeça. Depois parecia que o corpo se acostumou. No final, a fraqueza voltou”, disse Thalita, que ainda reforçou a importância de acompanhamento médico para quem pensa em adotar métodos parecidos.

“Jejuar por muitas horas não é para qualquer um. É importante que um médico ou nutricionista libere. Eu já fazia jejum e tinha hábitos alimentares saudáveis. Pode até provocar desmaios e hipoglicemia”, alertou.

Ao encerrar o jejum, Thalita apostou em uma refeição leve e balanceada. “Comi legumes, arroz e peixe grelhado. Não dá para sair do jejum e comer algo gorduroso. O corpo pode rejeitar”, explicou.

Apesar do resultado rápido, a atriz afirma que não pretende repetir a prática com frequência. “Não pretendo fazer mais jejuns muito longos. Agora, quero só fazer de 16 horas no máximo e uma vez ou duas vezes por semana”, concluiu.