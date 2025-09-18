Cacau Júnior canta com Ito Melodia no Teatro Rival Petrobras e contagia o público - (crédito: Divulgação)

O cantor e compositor Cacau Júnior viveu uma tarde memorável ao dividir o palco do Teatro Rival Petrobras, no Rio de Janeiro, com ninguém menos que Ito Melodia, um dos maiores intérpretes do samba brasileiro.

A apresentação reuniu emoção, energia e carisma, conquistando o público presente que acompanhou em coro cada canção.

Com sua voz marcante e estilo envolvente, Cacau Júnior mostrou mais uma vez sua versatilidade artística, somando sua trajetória à de Ito Melodia, que carrega em sua história o legado do samba e da música popular.