'Vou de Soul': Daniel Lemos lança single que une pop, soul e world music

O cantor, compositor e produtor musical Daniel Lemos apresenta ao público seu novo single, “Vou de Soul”, já disponível em todas as plataformas digitais. A faixa, que chega acompanhada de clipe oficial, reforça a identidade artística do músico, que une pop, soul e world music em uma proposta intimista e repleta de significado. Mais do que uma simples canção, “Vou de Soul” funciona como um convite para mergulhar na pureza da alma e na leveza de viver, com arranjos delicados e atmosfera envolvente.

O lançamento ganha ainda mais força com o clipe oficial, que adota uma estética contemplativa para traduzir em imagens o conceito da canção. A narrativa audiovisual reforça a ideia de caminhar em sintonia com as próprias verdades, transmitindo paz e inspiração ao espectador.

O artista explica que o trabalho traz uma mensagem de autoconhecimento, autenticidade e conexão interior: “É uma música para quem quer viver mais inteiro, com a alma leve e conectada com o que vibra de verdade”, afirma.

Com “Vou de Soul”, Daniel reafirma sua versatilidade e profundidade artística, oferecendo ao público uma obra que combina poesia e melodia para traduzir sua essência pessoal como músico. O single dialoga com temas universais, como autoconhecimento e leveza, ao mesmo tempo em que valoriza a autenticidade e a identidade brasileira que marcam sua trajetória.

Natural de Porto Alegre, Daniel Lemos se dedica exclusivamente à música há mais de 21 anos. Ao longo da carreira, já se apresentou em mais de 20 países e atuou em 10 cruzeiros internacionais, levando um repertório versátil que transita pelo pop, pop rock, soul e world music.

No Brasil, também se destacou como produtor musical, criando e produzindo 11 álbuns autorais pelo projeto SOPA RJ (Somos Produção Autoral) e assinando a produção de diversos artistas, entre eles a consagrada cantora Rosanah. Em 2024, celebrou sua trajetória com a turnê BahUai, realizada ao lado do mineiro Douglas Malharo e apresentada em seis capitais brasileiras.