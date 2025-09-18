MC Kekel e Kevinho se reencontram em novo projeto: "muito especial pra mim"

MC Kekel e Kevinho se reencontraram em um novo projeto musical. Os dois lançaram juntos o single “Saudade de Tu”, simbolizando o reencontro de duas vozes que marcaram uma geração dentro do funk paulista, responsáveis por grandes hits que ajudaram a popularizar o gênero em todo o Brasil.

A faixa traz uma sonoridade envolvente, misturando batidas modernas do funk com uma letra carregada de afeto e nostalgia, celebrando a importância da saudade como um elo de conexão entre as pessoas. 'Saudade de Tu' fala sobre a importância da saudade e do cuidado e se conecta com um tema de grande relevância nos dias de hoje: a valorização das crianças atípicas, incluindo aquelas que estão no espectro autista. A música se transforma em um manifesto de empatia e inclusão, reforçando a importância da representatividade e da construção de espaços onde todas as crianças, com suas particularidades, possam ser acolhidas e respeitadas.

O encontro entre Kekel e Kevinho desperta nos fãs a memória de sucessos que embalaram festas e playlists no passado, mas também abre espaço para uma nova fase da parceria, atualizada para o momento musical que ambos vivem hoje.

Para Kekel, este retorno ao lado de Kevinho tem um significado especial: “Fazia muito tempo que eu e o Kevinho não lançávamos nada juntos, e esse reencontro é muito especial pra mim. A música traz a energia de tudo que já vivemos e, ao mesmo tempo, abre um novo capítulo na nossa história. Tenho certeza de que os fãs vão sentir essa vibe também”, afirma o cantor.

“Saudade de Tu” chegou em todas as plataformas digitais e o projeto reafirma a força da união de dois artistas que ajudaram a consolidar o funk como um dos gêneros mais populares e inovadores do país, e reforça a expectativa de novos trabalhos conjuntos no futuro.