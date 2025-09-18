MC Hariel, MC Tuto, DJ Glenner e DJ Matt D recebem indicações ao Grammy Latino

O funk brasileiro vive um momento de glória institucional. Pela primeira vez de forma tão representativa, o gênero conquista não apenas espaço nas TVs, rádios e plataformas digitais, mas também reconhecimento crítico internacional. MC Hariel, com “A Dança (Ao Vivo)” (ao lado de Gilberto Gil e DJ Matt D), e MC Tuto, com “Barbie” feat. DJ Glenner, foram indicados ao Grammy Latino 2025, na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.

Essas indicações simbolizam a consagração de artistas que representam diferentes gerações e vertentes do funk: MC Hariel, porta-voz poético do cotidiano urbano; MC Tuto, voz da nova geração que rompeu barreiras sociais; DJ Glenner, responsável por beats inovadores; e DJ Matt D, referência na produção musical urbana. Estar lado a lado em uma premiação de peso latino-americano reforça que o funk deixou de ser visto apenas como gênero periférico e hoje ocupa posição de destaque no panorama musical global.

A colaboração entre MC Hariel, Gilberto Gil e DJ Matt D em “A Dança (Ao Vivo)” representa um encontro histórico de gerações, raízes e contemporaneidade, elevando o funk a novas possibilidades de expressão. Já “Barbie”, de MC Tuto com DJ Glenner, traduz a originalidade e potência do funk-trap moderno, com estética ousada, irreverência e impacto cultural.

Esse reconhecimento internacional é resultado direto de políticas consistentes de produção, planejamento, investimento e distribuição, como as realizadas em parceria pela GR6, Sonar e gravadoras/distribuidoras de porte. São elos estratégicos que permitem dar escala, reforçar qualidade, garantir visibilidade e profissionalização, transformando talento bruto em representação cultural com credenciamento global.

“Essa indicação ao Grammy Latino demonstra que o trabalho que fazemos na GR6, vai muito além de trafegar hits. Estamos construindo legado. Legado de talento, identidade e protagonismo. É a prova de que o funk não só é a voz do Brasil, mas a voz do mundo”, comenta Rodrigo Oliveira, presidente da GR6.



As indicações de “A Dança (Ao Vivo)” e “Barbie” não são apenas potenciais troféus: são marcos simbólicos de uma virada de patamar. A GR6, com suas parceiras estratégicas, evidencia que o funk brasileiro, quando bem apoiado, estruturado e conectado, é capaz de ocupar o centro das atenções globais com arte, autenticidade e poder de transformação.

Indicações ao Grammy Latino 2025:

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

“A Dança (Ao Vivo)” – MC Hariel, Gilberto Gil & DJ Matt D

“Barbie” – MC Tuto feat. DJ Glenner