'Modo Vagabundo': Mc GP estreia single com Mc Meno K, Mc Dena e DJ Kaio Mix

O cantor e compositor Mc GP anunciou nesta semana a chegada do single “Modo Vagabundo”, que já está disponível nas plataformas digitais. A faixa abre os trabalhos do seu novo álbum e conta com colaborações de Mc Meno K, Mc Dena e DJ Kaio Mix.

Com batidas marcantes e letras que refletem o cotidiano da juventude nas periferias, “Modo Vagabundo” combina autenticidade e irreverência, prometendo conquistar espaço nas playlists, nos bailes e nas redes sociais.

Segundo Mc GP, essa faixa simboliza o início de um novo ciclo: “É o começo de um projeto que mostra nossa realidade, nossa essência e a força do funk. Trabalhar com o Meno K, o Dena e o Kaio Mix deu ainda mais energia para esse início”.

O álbum de estreia, previsto para este ano, deve reunir diferentes vertentes do funk e colaborações inéditas, reforçando Mc GP como um dos nomes mais promissores e representativos da cena atual.