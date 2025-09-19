MC JVila ultrapassa marca de 600 mil streams com single 'Pantera'

O funk brasileiro acaba de ganhar mais um destaque nas plataformas digitais. Trata-se do single “Pantera”, de MC JVila em parceria com G.A, que alcançou a marca de 600 mil streams em menos de sete dias desde o seu lançamento.

Com beat envolvente e letra marcante, a faixa caiu rapidamente no gosto do público, tornando-se uma das mais comentadas nas playlists e redes sociais.

O clipe oficial da produção já está disponível no canal do artista no YouTube, e tem ampliado ainda mais o alcance do projeto.

“Esse é só o começo. Ver a galera curtindo a música e colocando no dia a dia é muito gratificante", comenta o MC JVila.

"Pantera foi feita para a pista, para o corre e para sentir o peso do funk”, complementa o artista.