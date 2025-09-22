Maitê Viana brilha na estreia do musical 'Achados e Perdidos', dirigido por Cininha de Paula

A atriz mirim Maitê Viana, de apenas 10 anos, acaba de estrear em mais um desafio nos palcos. O musical “Achados e Perdidos”, dirigido por Cininha de Paula e Charles Daves, abriu temporada neste fim de semana no Teatro dos Grandes Atores, no Rio de Janeiro, e terá novas apresentações nos dias 27 e 28 de setembro.

Natural de Nilópolis (RJ), Maitê vem conquistando o público na televisão com sua atuação como Ciça, amiga da creche do personagem Dedé (Lorenzo Reis), na novela das 7 da Globo, Dona de Mim. Carismática e talentosa, a jovem atriz também acumula experiências no cinema e no teatro.

Em maio, ela fez sua estreia nas telonas com o longa “A Mulher no Jardim”, além de ter realizado seu primeiro trabalho de dublagem. No teatro musical, já integrou produções de destaque como “Escolinhazinha do Professor Raimundo” e “A Megera Domada”, ambas sob direção de Cininha de Paula. Também esteve nos elencos de “Crescer ou não crescer – Eis a questão” e “A Santa que Some”, dirigidas por Simone Beghinni.

Com uma trajetória que impressiona pela pouca idade, Maitê Viana confirma sua versatilidade artística e promete encantar o público em mais uma temporada nos palcos cariocas.