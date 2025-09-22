Filho de Gugu faz revelações íntimas sobre o pai: 'Ele sabia' - (crédito: Record)

João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, abriu o coração em uma entrevista exclusiva ao "Domingo Espetacular", da Record, exibida neste domingo (21).

O jovem revelou que está de volta ao Brasil com um objetivo claro: seguir os passos do pai na televisão, mas sem abrir mão de construir sua própria identidade.

“Eu acho que meu pai ficaria orgulhoso da pessoa que estou me tornando”, declarou João, que demonstrou maturidade ao falar sobre o legado de Gugu e o peso que carrega por ser filho de um dos maiores nomes da TV brasileira.

Durante a entrevista, ele explicou que seu interesse pelas câmeras vem desde cedo. Ele, inclusive, revelou uma conversa íntima com o pai: “Eu sempre falei pro meu pai que gostava de estar na frente das câmeras. Acho que ele sabia disso”, afirmou.

Apesar das comparações inevitáveis com Gugu, João reforçou que quer trilhar um caminho autêntico.

“Tem uma comparação, mas eu não sou o meu pai. Sou uma pessoa diferente. Quero construir meu próprio legado”, pontuou, deixando claro que o retorno ao país é o início de um novo capítulo pessoal e profissional.