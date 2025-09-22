Darlisson Dutra brilha nas manhãs do SBT e conquista recorde histórico

O apresentador Darlisson Dutra tem motivos de sobra para comemorar. À frente do SBT Manhã, ele levou o jornalístico a um feito inédito: o maior pico de audiência da história do programa. Na última segunda-feira (22), a atração alcançou 4,0 pontos, um marco para a emissora e para o próprio jornalista.
Com média de 3,1 pontos entre 6h e 8h30, o matinal vem crescendo de forma consistente e mostrando que já caiu no gosto do público. No primeiro recorte, das 6h às 7h30, o índice foi ainda mais expressivo: 3,2 pontos, praticamente o dobro da concorrente direta.
O diferencial, segundo analistas, está na condução de Darlisson. Carismático e dinâmico, ele imprime uma linguagem leve e acessível, transformando o noticiário em uma companhia agradável para quem começa o dia ligado na TV aberta.