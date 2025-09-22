Suzy Rego, Milene Pavorô, Sill Esteves e Vittoria Dutra estão entre as atrações de desfile nos Jardins - (crédito: Divulgação)

O bairro Jardins, em São Paulo, recebe no próximo dia 24, às 14h40, um desfile que promete movimentar a cena fashion da capital. A passarela terá como destaques nomes conhecidos do público, como Suzy Rego, Milene Pavorô, Sill Esteves, Vittoria Dutra, Kaká Meyer e Tania Oliveira, reunindo diferentes gerações de atrizes, apresentadoras e influenciadoras.

O evento apresentará a coleção Primavera-Verão 2024/2025, batizada de Natureza Fluida, assinada pela estilista Carla Folloni. Inspirada em elementos tropicais e no movimento das formas naturais, a proposta traz estampas marcantes, bordados artesanais e modelagens que dialogam com a versatilidade feminina.

A expectativa é reunir convidados da sociedade paulistana, empresárias e formadores de opinião em uma área VIP preparada especialmente para a ocasião. O desfile integra a agenda cultural e de moda da cidade, reforçando São Paulo como vitrine para lançamentos e tendências.

Para Carla Folloni, a participação de artistas amplia a conexão do público com a moda. “É muito especial ver atrizes e apresentadoras levando para a passarela peças que traduzem nossa identidade. Essa troca dá ainda mais sentido ao trabalho criativo”, destaca.