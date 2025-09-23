Filhas de Léo Santana e Levi Alvim encantam público em apresentação de jazz

No último fim de semana, o público foi surpreendido por uma cena que uniu ternura e talento no palco: Pâmella e Liz, filhas dos cantores Levi Alvim e Léo Santana, se apresentaram em um número de jazz que arrancou aplausos calorosos da plateia. As pequenas demonstraram desenvoltura, alegria e uma presença de palco que chamaram a atenção.

A performance, marcada por leveza e sintonia, deixou os espectadores emocionados. O público acompanhou de perto cada passo, e não faltaram registros compartilhados nas redes sociais, destacando a fofura e a energia transmitida pelas meninas.

Levi Alvim ressaltou a emoção de ver sua filha no palco: “É uma sensação indescritível acompanhar esse momento. Ver a Pâmella expressar sua alegria através da dança me enche de orgulho e reforça a importância de incentivarmos nossos filhos a seguirem seus talentos naturais”, afirmou o cantor.

Léo Santana também acompanhou a apresentação, celebrando junto à família o encanto do espetáculo. A participação das meninas foi recebida como um momento especial não apenas para os pais, mas também para os fãs, que se emocionaram com a demonstração de ternura e carisma.

Mais do que uma simples apresentação, o episódio reforçou a conexão entre arte, família e público. Pâmella e Liz, ainda tão jovens, mostraram que carregam não apenas a herança musical dos pais, mas também a capacidade de emocionar, conquistando aplausos e olhares admirados já nos primeiros passos de suas trajetórias.