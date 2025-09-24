Influenciadora e empresária Fernanda Lo Le marca presença em evento em Dubai

Na última semana, o LIDE Woman Emirates promoveu mais uma edição do Business Breakfast, no The Lana Hotel, em Dubai, com o tema “Women Leading Marketing Transformation”.

O encontro reuniu líderes de mercado e vozes de influência para debater o papel das mulheres na transformação do marketing e no crescimento dos negócios além-fronteiras, com destaque para participação da influenciadora e empresária brasileira Fernanda Lo Le, que acompanhou o painel formado por Fatma Taher (Marketing & Business Growth, Dubai Airport Freezone).

O evento também contou com a presença de Tatiana Reira (CEO, Apex MENA e Índia) e Mahreen Munir (Founder & Host, Karak with Mahreen).

Juntas, elas compartilharam experiências e perspectivas sobre inovação, liderança feminina e estratégias de impacto no cenário empresarial dos Emirados Árabes Unidos.

O evento reforçou a missão do LIDE Woman Emirates de conectar e empoderar mulheres, ampliando o espaço da liderança feminina no mundo corporativo.