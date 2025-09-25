'SUNDAYZ': Nova festa de Dubdogz e 5521 vai unir música eletrônica e ritmos brasileiros

No dia 05 de outubro de 2025, o Hotel Nacional, um dos cartões-postais mais queridos e bonitos do Rio de Janeiro, recebe a primeira edição da SUNDAYZ, um evento que propõe um jeito diferente e divertido pra viver os finais do domingo através uma colaboração entre o melhor da música brasileira e da música eletrônica.

A SUNDAYZ nasce como um encontro entre amigos, música e momentos inesquecíveis, celebrando o clima da Cidade Maravilhosa - o sol, a brisa do mar e a energia de um pôr do sol que se transforma em noite, do jeito que o brasileiro sabe fazer, com diversão, música e um ambiente tranquilo.

A proposta do evento é criar uma atmosfera de leveza e descontração e, ao mesmo tempo, capaz de mostrar a força criativa do projeto Dubdogz, que desde sempre democratizou o acesso à música eletrônica. Nesta nova label party, eles promovem uma fusão com trilhas sonoras que passeiam do pop ao samba, sempre com influências brasileiras.

Para completar esse novo jeito de curtir os domingos, a SUNDAYZ tem toda a brasilidade do grupo 5521, nascido no Leblon, formado por amigos que se reuniam na praia e hoje se consolidaram como uma das bandas mais representativas da música feita no Rio, carregando brasilidade em cada apresentação.

Essa mistura entre a vibe boa dos DJs mineiros mais queridos do país e a energia da banda mais carioca do mundo cria o equilíbrio perfeito para um evento que é tanto festa quanto encontro cultural.

Com início às 14h, a SUNDAYZ foi pensado para acompanhar o público em uma transição da tarde ensolarada à noite carioca. O pôr do sol à beira-mar, visto dos jardins e do skyline do Hotel Nacional, é parte fundamental da festa, criando uma moldura natural para os momentos da pista.

