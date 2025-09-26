Neto & Felipe emocionam plateias com o espetáculo 'Essência'

Transformar o palco em uma varanda típica do interior, com cheiro de café no ar, móveis rústicos e músicas que marcaram gerações. Essa é a proposta de Essência, show intimista de Neto & Felipe que vem emocionando plateias ao unir música, memórias afetivas e o calor do interior. A cenografia transporta o público para um ambiente simples e acolhedor, onde cada detalhe – do baú com discos de vinil ao aroma de café – foi pensado para despertar lembranças.

No repertório, a dupla passeia por clássicos sertanejos, canções que retratam a vida rural e músicas autorais que reforçam sua identidade, com arranjos de violão e viola que resgatam suas raízes. O momento mais marcante fica para o encerramento com Eu, a Viola e Deus, de Rolando Boldrin, quando as lágrimas na plateia se tornam frequentes.

Se nos shows tradicionais a energia contagiante domina, em Essência o público encontra um mergulho profundo nas emoções. A proposta não é apenas resgatar tradições, mas combiná-las com a essência da dupla para criar algo novo.

O maior desafio, segundo eles, é manter essa atmosfera intimista em qualquer lugar, garantindo a presença de todos os elementos que tornam a experiência completa.

Para Neto & Felipe, o espetáculo é uma oportunidade de revisitar memórias e compartilhá-las em forma de arte. E, como resume a frase de Rolando Boldrin que inspira o projeto: “É que a viola fala alto no meu peito humano e toda moda é um remédio pro meu desengano”.