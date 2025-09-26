Mel Summers: bicampeã do Prêmio Jovem Brasileiro e aposta da Globo conquista o Brasil

Ela tem apenas 9 anos, mas já está escrevendo seu nome na história da televisão brasileira. Mel Summers se tornou bicampeã consecutiva do Prêmio Jovem Brasileiro na categoria “Criança que já faz história”, um feito inédito que a consagra como fenômeno mirim e símbolo de uma geração.

A conquista foi anunciada durante a entrega do Prêmio Jovem Brasileiro na noite desta terça-feira (23), em São Paulo, em uma cerimônia que reuniu artistas, influenciadores e personalidades de destaque da nova geração.

Duas vitórias seguidas na mesma categoria reforçam a força da atriz, que encanta não só pelo carisma e talento, mas também pela maturidade artística incomum para sua idade.

Antes do SBT: Record e Globo

O currículo de Mel já impressionava antes mesmo de brilhar como protagonista no SBT. Em 2024, ela foi protagonista na Record, interpretando Bárbara na série dramática Até Onde Ela Vai. No mesmo ano, também brilhou na Globo, como a versão criança de Vênus em Família É Tudo.

Esses trabalhos abriram espaço para sua consagração como protagonista da novela “A Caverna Encantada”, do SBT, onde viveu Anna Salvatore, personagem que conquistou o público infantojuvenil e consolidou sua popularidade nacional.

A virada para a Globo e os passos internacionais

Em 2025, Mel foi anunciada como parte do elenco da novela das seis da Rede Globo, “Êta Mundo Melhor”, onde dará vida a Aninha, filha do personagem de Rainer Cadete. A movimentação foi destaque na imprensa, com a emissora carioca sendo apontada como tendo “roubado” a estrela mirim do SBT.

Além disso, Mel esteve recentemente em Los Angeles, onde participou de compromissos voltados ao cinema internacional, ampliando sua visibilidade fora do Brasil.

Uma criança que já faz história

Se os prêmios confirmam a trajetória de um talento precoce, Mel já pode se orgulhar de um feito impressionante: acumula 15 prêmios conquistados entre 2024 e 2025, incluindo os dois troféus consecutivos do Prêmio Jovem Brasileiro.

Com apenas 9 anos, ela soma no currículo protagonismos em diferentes emissoras, reconhecimento do público e da crítica, estreia na maior novela das seis da Globo e experiências internacionais.

Mel Summers não é apenas uma promessa — ela já é realidade. Uma criança que faz história, duas vezes reconhecida pelo PJB, protagonista em três grandes emissoras, dona de 15 prêmios e agora estrela da Globo, com portas abertas até em Hollywood.