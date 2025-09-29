Miss São Paulo Milla Vieira fala sobre vida no Canadá e sua brasilidade no mundo

Eleita Miss Universo São Paulo 2024, a modelo, influenciadora e empresária Milla Vieira vive hoje uma nova fase no Canadá, ao lado do noivo, o agente imobiliário canadense Shawn Getty. A mudança de país, segundo ela, foi marcada por intensidade desde o início. “No primeiro mês chorei bastante. Enfrentar -30, -40 graus e a neve diária foi um choque. Mas encarei como um presente: como se Deus tivesse me dado um livro em branco para escrever uma nova fase da minha história”, relembra.

Apesar da conquista de um título de prestígio e de uma carreira em ascensão no Brasil, Milla decidiu priorizar a vida pessoal e profissional fora do país. Entre os maiores desafios, ela destaca o idioma e o frio. “Vivo em inglês o tempo todo, até nosso cachorro só entende inglês. Além disso, deixar para trás uma carreira em ascensão exigiu muita coragem e confiança no meu relacionamento. O frio também foi uma barreira, não sou fã, mas aprendi a admirar a beleza da neve.”

A saudade, no entanto, continua presente. “Sinto falta da minha família, da comida, das praias e até do caos de São Paulo. Tomar uma água de coco e sentir a energia brasileira fazem falta no meu dia a dia.” Para manter viva essa conexão com suas raízes, Milla leva a cultura nacional para onde estiver. “Minhas playlists são sempre brasileiras, não abro mão de frutas tropicais e faço aulas de dança latina/brasileira toda semana. Também escolhi manter a produção da Vieera no Brasil para garantir que a marca carregue essa identidade. Nas cores, nas texturas e nos detalhes de costura.”

No Canadá, sua rotina ganhou um novo ritmo, em parte pelo apoio de Shawn. “Minhas amigas dizem que virei ‘esposa-troféu’, e eu levo isso com bom humor. Minha agenda é basicamente academia com personal, yoga, uma passada no shopping, estudar inglês e negócios, e à noite preparar algo especial do Brasil para o Shawn. É uma vida mais leve, mas ao mesmo tempo cheia de propósito porque me permite cuidar de mim, da nossa casa e da minha marca.”

Entre os encantos da nova vida, ela destaca a segurança, a natureza e a forma como o país acolhe novas oportunidades. “Aqui, até uma conversa despretensiosa pode abrir portas para projetos. Eles também são apaixonados por esportes — já até marquei minhas aulas de ski para o inverno.”

Quando perguntada sobre um possível retorno definitivo ao Brasil, Milla é categórica: “O Brasil sempre será meu lar afetivo, minha raiz e o lugar onde estão as pessoas que amo. Quero voltar todos os anos para matar a saudade, trabalhar e me reconectar com essa energia única que só o Brasil tem. Mas hoje o Canadá é a base da minha vida, o lugar onde estou construindo meu futuro, minha família e meus sonhos. É daqui que quero expandir e levar a nossa brasilidade para o mundo.”