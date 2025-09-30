Alfinetei recorre ao ‘Xerife’ dos famosos para proteger liberdade de expressão e garantir ética

Reforçando a importância da liberdade de expressão artística e jornalística, o portal Alfinetei anunciou oficialmente a nomeação do advogado José Estevam Macedo Lima, conhecido na web como ‘Xerife dos Famosos’, para o cargo de Diretor Jurídico e Business Affair. O profissional representa grandes artistas da atualidade, como Ferrugem, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, entre outros.

Segundo os sócios fundadores da marca, a criação da diretoria também representa um passo estratégico para fortalecer a relação com o público e com os parceiros comerciais. “Vivemos em um mercado cada vez mais dinâmico e desafiador, onde a informação circula em alta velocidade. Na Alfinetei, entendemos que nosso papel vai além de informar: temos o dever de garantir rigor, ética e responsabilidade em tudo o que publicamos”, destaca João Guilherme, sócio-fundador do Alfinetei.

“A criação da Diretoria Jurídica e de Business Affair reforça esse compromisso. Queremos oferecer ao público não apenas notícias, mas conteúdo seguro, transparente e alinhado com a legislação. Ao mesmo tempo, buscamos construir parcerias de valor com marcas e instituições, consolidando nossa presença no setor e mantendo a confiança da nossa audiência”, completa.

O também sócio-fundador, Marcos Almeida, reforçou a relevância da iniciativa: “Estamos hoje colocando mais um passo na segurança do que publicamos. Vai além de informar: temos o dever de garantir rigor, ética e responsabilidade em tudo que fazemos. A criação da Diretoria Jurídica e de Business Affair reforça esse compromisso, gerando mais confiança e um ambiente com conteúdo seguro, transparente e alinhado com a legislação para nossa audiência e para nossos clientes”.