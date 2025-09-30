Programa 'Destaque Empreendedor' é um dos destaques do ano na TV e rádio

A estreia do programa Destaque Empreendedor, conduzido pela apresentadora Camila na rádio Vibe Mundial e na Astral Tv, foi uma verdadeira revelação para o público e para o mercado de rádio e televisivo. Reconhecida por seu vasto currículo no desenvolvimento empreendedor através das redes sociais e como palestrante, Camila agora brilha em uma nova missão: dar voz e visibilidade a pessoas que desejam mostrar seus conteúdos ao mundo, em um espaço direcionado, engajado e repleto de troca de experiências.

Com um formato leve, descontraído e divertido, o programa tem se consolidado como um ponto de encontro para mentes empreendedoras. Ali, histórias inspiradoras são compartilhadas e entrevistas com grandes destaques do mercado revelam jornadas que motivam, ensinam e abrem caminhos para novos empreendedores.

O impacto foi tão imediato que, em poucos dias de exibição, o programa já se tornou referência no meio televisivo, conquistando espaço fixo nas noites de terça e quinta-feira na rádio Vibe Mundial e na Astral Tv que atua em grande crescimento, reprisando para atender à grande expectativa do público.

Camila Silveira sempre teve como propósito mostrar ao mundo pessoas com discursos transformadores, capazes de mudar mentalidades e impulsionar o crescimento. Agora, com o Destaque Empreendedor, ela realiza esse sonho de forma brilhante, unindo inspiração, conhecimento e oportunidades em cada episódio.

Um programa que não apenas entrevista, mas transforma vidas através da força do

empreendedorismo já levou algumas figuras conhecidas como Adriana Moura, Vivi Marques, Ana Chaves, Gisele de Paula, Sofia Martins entre outras empreendedoras de renomes no mercado.